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Manovra, Salvini “Contributo banche spontaneo, nessun intervento a gamba tesa”

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Ott 12, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Quando uno mi chiede come coprire l’età pensionabile del 64 anni, aumento della Flat tax e strade sicure l’assunzione di poliziotti e i carabinieri, io rispondo: con il contributo che le banche sicuramente e spontaneamente daranno, senza nessun intervento a gamba tesa”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini al termine del Consiglio federale del partito, rilanciando l’idea di un contributo volontario da parte delle banche per finanziare alcune misure della manovra.

sat/gtr

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