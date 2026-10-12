Torri Eur, Scannapieco “Esempio di rigenerazione urbana”

ROMA (ITALPRESS) – “È una ristrutturazione molto importante, c’è stata una grande cura sui materiali, un lavoro che ha richiesto molti anni ma è un esempio di rigenerazione urbana che ha delle ricadute positive per tutta la comunità di Roma, in particolare per il quartiere dell’eur”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, a margine dell’inaugurazione delle nuovi Torri dell’Eur.“Stiamo lavorando con l’Agenzia delle entrate per la destinazione degli uffici – ha aggiunto Scannapieco -. È un po’ un ritorno alle origini, tanti anni fa qui c’era il ministero delle Finanze”.

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