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Tg News – 12/10/2026

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Ott 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Meloni “Sui costi dell’energia servono risposte strutturali”
– Tregua energetica, Cremlino “Vogliamo solo pace duratura”
– Legge elettorale, presentati 30 ricorsi alla Consulta
– Il Comandante Nato “Pronti a combattere se attaccati”
– Papa, Vaticano “Nodulo emerso da controlli di routine”
– Garlasco, Andrea Sempio “Chiariremo tutto appena potremo”
– Morto a 93 anni il comico Giorgio Bracardi
– Giustizia, 4 nuovi Uffici di prossimità a Lercara Friddi, Prizzi, Gangi, Pollina
– Previsioni 3B Meteo per 13 Ottobre
– /gtr

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