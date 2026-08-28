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Manovra, Galvagno “Potremo dare ristoro a chi attende incentivi per ciclone”

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Ago 28, 2026


RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “La manovra finanziaria è già stata depositata. Sarà assegnata alle Commissioni e riteniamo che dopo i primi dieci giorni canonici, potrà arrivare in Aula. Potremo dare ristoro a tutti coloro che aspettano gli incentivi da parte del Governo regionale per il ciclone. E poi riprendere con una manovra finanziaria imponente con il mese di dicembre”. Lo ha dichiarato a Italpress il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, a margine della terza giornata di Etna Forum, a Ragalna, in provincia di Catania. xn5/vbo/gsl

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