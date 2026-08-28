IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Giammattei “Per noi calciatori è tutta esperienza”

Di

Ago 28, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “Abbiamo iniziato bene, poi nel corso della partita la stanchezza è venuta fuori. Per noi, comunque, è tutta esperienza”. Lo ha dichiarato Gioiele Giammattei dopo la sconfitta dell’Italia contro la Tunisia nella semifinale del torneo di
calcio dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il calciatore azzurro ha sottolineato il valore del percorso vissuto con la Nazionale in una manifestazione internazionale, guardando già ai prossimi impegni della stagione. “Adesso inizierà per noi una stagione difficile. Io mi metto sempre a disposizione della squadra e dello staff, cercando di dare il massimo in ogni situazione”. Giammattei ha infine evidenziato il valore del gruppo azzurro e il contributo di tutti i compagni. “Ogni merito è di tutti”, ha concluso.

xt8/gm/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Manovra, Galvagno “Potremo dare ristoro a chi attende incentivi per ciclone”

Ago 28, 2026
IN EVIDENZA

L’ex sacerdote Alberto Ravagnani sarà concorrente di “Ballando con le stelle”

Ago 28, 2026
IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Franceschini “La squadra ha dato tutto, serve per crescere”

Ago 28, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Hong Kong, un corso di formazione sull’IA per i cittadini

Ago 28, 2026
TOP NEWS

Spalletti “Out Yildiz, McKennie e Thuram, piena fiudcia in Kolo Muani”

Ago 28, 2026
IN EVIDENZA

Manovra, Galvagno “Potremo dare ristoro a chi attende incentivi per ciclone”

Ago 28, 2026
IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Giammattei “Per noi calciatori è tutta esperienza”

Ago 28, 2026