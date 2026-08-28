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Giochi Mediterraneo, Franceschini “La squadra ha dato tutto, serve per crescere”

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Ago 28, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, ma hanno dato tutto”. Così il commissario tecnico dell’Italia Under 18, Daniele Franceschini, dopo la sconfitta per 3-1 contro la Tunisia nella semifinale del torneo di calcio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’Italia, passata in vantaggio nel primo tempo, ha
pagato nella ripresa la maggiore fisicità degli avversari e la stanchezza accumulata nel corso della gara. “Durante il match è
emersa la stanchezza e anche la differenza fisica, ma alla squadra non può essere rimproverato nulla. I ragazzi hanno dato tutto fino alla fine”, ha aggiunto Franceschini. Il tecnico azzurro ha quindi voluto sottolineare il valore formativo dell’esperienza vissuta
dalla giovane selezione italiana nel torneo mediterraneo. “Questa è un’esperienza che li arricchirà. Confrontarsi in un contesto
internazionale e affrontare avversari fisicamente più maturi rappresenta un passaggio importante per la crescita di questi
ragazzi”, ha concluso il ct.

xt8/gm/gsl

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