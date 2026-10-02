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Malattia IgG4-correlata, al via campagna per farla conoscere

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Ott 2, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Rara, sistemica e difficile da riconoscere: la malattia IgG4-correlata può colpire organi diversi, anche in momenti differenti, e presentarsi con sintomi apparentemente scollegati. È per questo che gli specialisti la definiscono “la grande imitatrice”: può infatti confondersi con altre patologie, rendendo complesso e spesso lungo il percorso verso la diagnosi. Per accendere i riflettori su questa condizione nasce “NON M’IngG4nno. La malattia IgG4-correlata. Conoscerla per riconoscerla”, campagna promossa da Amgen con ANMAR e APMARR, con il patrocinio di FIR e SIR, per aumentare la conoscenza di una malattia che interessa circa 5 persone ogni 100mila.
f50/mrg/azn

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