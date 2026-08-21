“L’umanità che rinasce”, al Meeting di Rimini due mostre per la visita del Papa





RIMINI (ITALPRESS) – “Il messaggio che si snocciola lungo il corso delle mostre è quello di una mostra dell’umano. È l’umanità che rinasce, l’umanità che si muove, l’umanità che riscopre se stessa fino nelle viscere. E quindi il messaggio per tutti gli uomini che verranno dietro ai passi di Papa Leone è quello di riscoprire tutta la propria umanità per poter finalmente incamminarsi lungo una strada verso la propria felicità, il proprio compimento”. A dirlo Alessandra Vitez, Responsabile Ufficio Mostre del Meeting per l’amicizia tra i popoli, in vista della visita a Rimini di Papa Leone.

fsc/gtr

(Fonte: ufficio stampa Meeting per l’Amicizia tra i popoli)