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“L’umanità che rinasce”, al Meeting di Rimini due mostre per la visita del Papa

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Ago 21, 2026


RIMINI (ITALPRESS) – “Il messaggio che si snocciola lungo il corso delle mostre è quello di una mostra dell’umano. È l’umanità che rinasce, l’umanità che si muove, l’umanità che riscopre se stessa fino nelle viscere. E quindi il messaggio per tutti gli uomini che verranno dietro ai passi di Papa Leone è quello di riscoprire tutta la propria umanità per poter finalmente incamminarsi lungo una strada verso la propria felicità, il proprio compimento”. A dirlo Alessandra Vitez, Responsabile Ufficio Mostre del Meeting per l’amicizia tra i popoli, in vista della visita a Rimini di Papa Leone.
fsc/gtr
(Fonte: ufficio stampa Meeting per l’Amicizia tra i popoli)

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