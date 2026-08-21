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Meeting di Rimini, Scholz: “La visita di Papa Leone XIV è un dono immenso”

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Ago 21, 2026


RIMINI (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per accogliere il Santo Padre nel miglior modo possibile. C’è una grande attesa. La sua visita è un dono immenso e tutti noi siamo in attesa delle parole che ci consegnerà. Ci vogliamo lasciar sorprendere dalla sua presenza e dalla sua testimonianza”. Lo afferma Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia tra i popoli, alla vigilia della visita di Papa Leone XIV alla 47esima edizione del Meeting di Rimini.

sat/gtr
(Fonte: ufficio stampa Meeting per l’Amicizia tra i popoli)

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