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Longevity Magazine – Puntata del 30/5/2026

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Mag 30, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nella decima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Giuseppe Di Fede, immunologo ed esperto in medicina preventiva e rigenerativa, e Antonio Scialdone, medico specialista in Oftalmologia medica e chirurgica. La “proteina della longevità” e le patologie della vista nella fase anziana della vita tra gli argomenti della puntata.

sat/gsl

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