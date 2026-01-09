IN EVIDENZA

Locale vietato ai “Maranza”, a Palermo la provocazione dello chef Natale Giunta

Di

Gen 9, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Lo chef Natale Giunta, noto per aver denunciato i suoi estorsori e titolare di Citysea, locale che in due anni è diventato un punto di riferimento, oltre che della cucina gourmet, anche della movida dei giovani palermitani, dai suoi social, lancia una provocazione: un divieto di ingresso per quelli che definisce “maranza”, auspicando che il suo gesto sia imitato da altri colleghi. “Da oggi esce il primo divieto ufficiale di Citysea” – afferma Giunta nel video girato davanti all’ingresso del locale che si trova al Molo Trapezoidale di Palermo, mostrando un cartello con il classico cerchio barrato e una sagoma di un uomo barbuto all’interno.

pc/mca3 (Fonte video: profili social Natale Giunta)

Di

