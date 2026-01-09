IN EVIDENZA

2025 positivo per il noleggio, oltre 524 mila veicoli immatricolati

Di

Gen 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il noleggio veicoli torna a crescere e chiude il 2025 con un segnale chiaro di ripresa. Da gennaio a dicembre sono stati oltre 524 mila i veicoli immatricolati, più di 50 mila in più rispetto al 2024, con una crescita complessiva del 10,7%. A trainare il mercato sono soprattutto le autovetture, che registrano un aumento del 13,3%, mentre resta più in difficoltà il comparto dei veicoli commerciali leggeri, in calo del 3,3%. È quanto emerge dall’analisi annuale realizzata da Dataforce e ANIASA, l’associazione che rappresenta il settore della mobilità pay-per-use in Confindustria. Numeri che confermano il ruolo sempre più centrale del noleggio nella mobilità italiana e nel percorso verso la transizione ecologica, nonostante un contesto normativo e fiscale giudicato ancora poco favorevole dagli operatori. Nel dettaglio, il noleggio a lungo termine delle auto cresce dell’11,6%, mentre il breve termine segna un vero e proprio balzo in avanti, con un +19,2% sull’intero anno. Migliora anche la situazione dei veicoli commerciali rispetto al primo semestre: le perdite si riducono sensibilmente, sia nel lungo sia nel breve termine. Nel complesso, il noleggio arriva a rappresentare il 30,6% dell’intero mercato automotive: quasi una vettura su tre è immatricolata da operatori del settore, una quota che sale a quasi il 40% nei veicoli da lavoro. Un dato che conferma come il noleggio sia ormai uno dei pilastri della mobilità in Italia.
tvi/abr/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mercosur, von der Leyen “Giornata storica, segnale forte dall’Ue”

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Rimorchi e semirimorchi, boom di immatricolazioni

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Locale vietato ai “Maranza”, a Palermo la provocazione dello chef Natale Giunta

Gen 9, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mercosur, von der Leyen “Giornata storica, segnale forte dall’Ue”

Gen 9, 2026
TOP NEWS

La Cina accelera sullo sviluppo dei servizi meteo per il settore energetico

Gen 9, 2026
TOP NEWS

Cina, traffico container aumenta del 65% nel porto di libero scambio di Hainan

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Rimorchi e semirimorchi, boom di immatricolazioni

Gen 9, 2026