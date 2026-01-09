IN EVIDENZA

Mercosur, von der Leyen “Giornata storica, segnale forte dall’Ue”

Di

Gen 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Appena iniziato il 2026, l’Europa invia oggi un segnale forte: siamo seri riguardo alle nostre priorità. Nel nostro impegno per la competitività europea, la crescita e le nuove opportunità per imprese e cittadini”. E’ la dichiarazione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sulla decisione del Consiglio di approvare l’accordo commerciale UE-Mercosur.
mgg/mca3 (Fonte video: profili social Ursula von der Leyen)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Rimorchi e semirimorchi, boom di immatricolazioni

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

2025 positivo per il noleggio, oltre 524 mila veicoli immatricolati

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Locale vietato ai “Maranza”, a Palermo la provocazione dello chef Natale Giunta

Gen 9, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mercosur, von der Leyen “Giornata storica, segnale forte dall’Ue”

Gen 9, 2026
TOP NEWS

La Cina accelera sullo sviluppo dei servizi meteo per il settore energetico

Gen 9, 2026
TOP NEWS

Cina, traffico container aumenta del 65% nel porto di libero scambio di Hainan

Gen 9, 2026
IN EVIDENZA

Rimorchi e semirimorchi, boom di immatricolazioni

Gen 9, 2026