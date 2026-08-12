Liguria, Bucci “Mi interessa la visione del futuro, non da chi arrivano i voti”





GENOVA (ITALPRESS) – “Io lavoro con una visione del futuro del nostro territorio, un piano strategico e un piano operativo. Queste sono le cose che importano. L’ideologia che sta alla base di chi di chi ci aiuta o di chi vota non mi interessa”. Lo ha detto in un’intervista all’Italpress Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, commentando il passaggio a Futuro Nazionale del primo consigliere regionale di maggioranza, l’ex Fratelli d’Italia Gianmarco Medusei. Ma se il partito di Vannacci si collocasse all’opposizione del centrodestra potrebbe indebolirsi la maggioranza? “Non è detto, ci può essere il supporto esterno – ha risposto Bucci -. A me interessano i 18 voti per poter andare avanti” e “possono venire da chiunque, mi va bene lo stesso perché vuol dire che i cittadini ci supportano. Non dimentichiamo il consigliere regionale rappresenta i cittadini che l’hanno votato, quindi, se poi all’improvviso decide di non supportare più la visione e la strategia che i suoi cittadini hanno votato, c’è un problema, ma il problema è suo, non nostro”.

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