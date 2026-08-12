IN EVIDENZA

Geologo “I terremoti in Venezuela e Colombia non direttamente correlati”

Di

Ago 12, 2026


BOGOTÀ (COLOMBIA) (ITALPRESS) – “Sia il Venezuela che la Colombia sono paesi sismicamente attivi. L’attività sismica in entrambi i paesi comporta interazioni tra placche tettoniche. I loro contesti geologici sono differenti. Sebbene entrambi i terremoti siano stati effettivamente innescati da interazioni tra placche tettoniche, le placche specifiche coinvolte sono diverse e differiscono anche nel modo in cui interagiscono. Nello specifico, non si può affermare che il terremoto in Venezuela abbia scatenato quello in Colombia. I due eventi sismici non sono direttamente correlati”. Lo afferma Freddy Tovar Belcara, coordinatore della Rete Sismologica Nazionale della Colombia.

sat/gsl
(Fonte video: CCTV+)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

A Milano Palazzo Lombardia si apre all’arte

Ago 12, 2026
IN EVIDENZA

Bucci “Case di comunità, il sistema ligure funziona. 8 mila trattamenti al mese”

Ago 12, 2026
IN EVIDENZA

Liguria, Bucci “Mi interessa la visione del futuro, non da chi arrivano i voti”

Ago 12, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

A Milano Palazzo Lombardia si apre all’arte

Ago 12, 2026
IN EVIDENZA

Geologo “I terremoti in Venezuela e Colombia non direttamente correlati”

Ago 12, 2026
IN EVIDENZA

Bucci “Case di comunità, il sistema ligure funziona. 8 mila trattamenti al mese”

Ago 12, 2026
IN EVIDENZA

Liguria, Bucci “Mi interessa la visione del futuro, non da chi arrivano i voti”

Ago 12, 2026