Libia, Raeed “Misurata porta per l’Africa, imprese italiane benvenute”





MISURATA (ITALPRESS) – “Siamo molto felici della presenza delle imprese italiane in Libia. La zona franca di Misurata ha le potenzialità e le infrastrutture per diventare una porta d’accesso all’Africa e, allo stesso tempo, all’Europa”. Lo afferma in un’intervista all’Italpress Mohammed Raeed, presidente dell’Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Libia, sottolineando le opportunità di investimento e il ruolo della cooperazione economica tra i due Paesi. “La Libia gode di una posizione geografica privilegiata e Misurata dispone di tutte le condizioni per svolgere questa funzione”, spiega Raeed, evidenziando come la vicinanza al continente europeo rappresenti un ulteriore punto di forza. Nella zona franca, aggiunge, “le infrastrutture sono complete e sono presenti investimenti di società internazionali”. Al centro dell’intervista il rapporto con l’Italia, che il presidente dell’Unione delle Camere libiche definisce “speciale”. “Come Unione delle Camere di commercio e industria sosteniamo costantemente le relazioni libico-italiane. Seguiamo la Camera di commercio italo-libica e la aiutiamo a rafforzare i rapporti tra i nostri Paesi”, afferma. Un legame che, secondo Raeed, va oltre la dimensione economica e affonda le proprie radici anche nella vicinanza culturale. “Esiste una grande amicizia tra libici e italiani. Molti macchinari e attrezzature in Libia vengono chiamati con termini italiani: anche questo dimostra quanto le nostre culture siano vicine”, osserva.

xn8/mrc/mca3