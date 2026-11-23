MILANO (ITALPRESS) – Efficienza energetica, intelligenza artificiale, cybersecurity e omnicanalità nel settore retail. Ne ha parlato, in un’intervista all’agenzia di stampa Italpress, il Direttore Marketing ed E-commerce di LG Electronics Italia, Claudio Castellano. Sul fronte della sostenibilità e dei consumi, il manager ha ricordato gli impegni assunti dall’azienda: “Sappiamo di avere una responsabilità importante per quanto riguarda i consumi – ha detto -. LG si è posta nel 2017 degli obiettivi molto stringenti in termini di raggiungimento dell’efficienza energetica entro il 2030, misurati sia dal punto di vista della nostra filiera produttiva sia dall’impatto che i prodotti hanno nelle case degli utenti”. (ITALPRESS)

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