Economia IN EVIDENZA Video

Il governatore Schifani: “Liberato 1.06 miliardi di euro per la crescita della Sicilia”

Di

Lug 29, 2026
PALERMO (ITALPRESS) – “Nel corso della seduta di ieri, l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato anche i rendiconti generali e consolidati relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. Non sono tecnicismi; vengono liberati 260 milioni quest’anno e 800 milioni di euro nei prossimi quattro anni (1,06 miliardi) che aiuteranno la crescita della Sicilia permettendo sviluppo, assunzioni e più sicurezze per i siciliani”. Così in un video sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.
vbo/mca1
(Fonte video: Profilo Facebook Renato Schifani)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Terremoto Giappone, si continua a scavare tra le macerie

Lug 29, 2026
IN EVIDENZA

Nelle città cresce il rischio desertificazione commerciale

Lug 29, 2026
IN EVIDENZA

Droga, scoperto laboratorio di cocaina nel monzese, due arresti

Lug 29, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Video

Terremoto Giappone, si continua a scavare tra le macerie

Lug 29, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Il governatore Schifani: “Liberato 1.06 miliardi di euro per la crescita della Sicilia”

Lug 29, 2026
IN EVIDENZA

Nelle città cresce il rischio desertificazione commerciale

Lug 29, 2026
IN EVIDENZA

Droga, scoperto laboratorio di cocaina nel monzese, due arresti

Lug 29, 2026