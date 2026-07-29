Decaro “Parifica rendiconto Regione Puglia positiva con luci e ombre”

BARI (ITALPRESS) – “La parifica è stata positiva, anche se ci sono luci e ombre. Ci sono luci legate al fatto che finalmente è stato azzerato definitivamente il disavanzo che era stato previsto da una norma sull’armonizzazione contabile. Ci sono risultati positivi sui livelli di assistenza legati alla sanità. Ci sono ombre ancora importanti come problemi di liquidità, il tema del ritardo nei pagamenti su quegli interventi che sono stati finanziati dal Pnrr. Poi c’è il tema dei temi, quello del disavanzo sanitario a 349 milioni di euro. Mi sono assunto la responsabilità della manovra, dell’utilizzo della leva fiscale per coprire quel disavanzo, ma abbiamo anche utilizzato fondi regionali attraverso tagli ai costi della politica”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, commentando la partifica della Corte dei Conti del Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio 2025,

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