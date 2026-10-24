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Lega, Durigon “Romeo ha sbagliato metodo, si discute nel partito”

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Ott 24, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Andare sui giornali a screditarci non è gioco di squadra. Romeo ha sbagliato il metodo, penso che l’unica cosa che esce oggi da questo Congresso è il metodo e il modo con cui ha sbagliato Romeo. Non si va sulla stampa, si va nel partito, hanno problemi in Lombardia, si evince anche tra di loro. Non è oggi un giudizio contro Romeo e non è una cosa contro Romeo, l’unica cosa che è uscita è che il metodo è sbagliato”. Lo ha detto il vicesegretario uscente della Lega, Claudio Durigon, a margine del Congresso straordinario del partito a Milano.

xm4/col5/mca2

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