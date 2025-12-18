IN EVIDENZA

Lazio, Tidei "Nella manovra servono interventi più strutturali"

Dic 18, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “E’ una manovra che quest’anno ha a disposizione più risorse per gli investimenti. Come opposizione avevamo richiesto che fossero concentrate su interventi più strategici e grandi, in modo da cambiare le infrastrutture del Lazio. Invece ci sembra che la maggioranza voglia disperderle in mille rivoli”. Lo ha detto Marietta Tidei, capogruppo di Italia Viva al Consiglio Regionale del Lazio, a margine della sessione di bilancio. “Visto che ci sono un po’ di risorse a disposizione, sarebbe il caso di investirle in interventi più strutturali”, ha aggiunto.

