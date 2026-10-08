IN EVIDENZA

Lavoro, Fumarola “Salario giusto deve diventare contratto giusto”

Di

Ott 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Quando si parla di salario giusto noi pensiamo che si tratti soprattutto del contratto”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervenendo all’incontro “Salario giusto, lavoro vero”, organizzato dal Dipartimento Lavoro di Forza Italia alla Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera. “Il contratto non è soltanto parte economica, è anche parte normativa che va nella direzione di tutelare più e meglio i lavoratori che in questo momento sono particolarmente in sofferenza” ha aggiunto.
xu1/pc/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Bologna, sequestrati 420 chili di hashish

Ott 8, 2026
IN EVIDENZA

Cina, a Dunhuang semafori dedicati ai cammelli regolano il traffico

Ott 8, 2026
IN EVIDENZA

Cina, passerella sospesa nel vuoto attira i turisti in cerca di emozioni forti

Ott 8, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Lavoro, Fumarola “Salario giusto deve diventare contratto giusto”

Ott 8, 2026
IN EVIDENZA

Bologna, sequestrati 420 chili di hashish

Ott 8, 2026
IN EVIDENZA

Cina, a Dunhuang semafori dedicati ai cammelli regolano il traffico

Ott 8, 2026
IN EVIDENZA

Cina, passerella sospesa nel vuoto attira i turisti in cerca di emozioni forti

Ott 8, 2026