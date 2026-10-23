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L’arte accorcia le distanze, a Palermo il teatro per parlare di DAT

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Ott 23, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Abbattere i tabù sul fine vita e trasformare la riflessione sulle proprie scelte terapeutiche in un momento di consapevolezza e condivisione: è l’obiettivo di Samo Ets e dell’associazione no-profit Zero K con lo spettacolo “Maschere e Verità – La DAT sul palcoscenico della vita”, in programma al Teatro Politeama di Palermo e alla Casa San Filippo di Agrigento. L’iniziativa vuole far conoscere la Disposizione anticipata di trattamento (DAT) e il diritto di ciascuno di far valere le proprie decisioni terapeutiche. L’arte diventa così uno strumento per alleggerire il tema e creare maggiore empatia su questioni che riguardano la vita di tutti.
mrc/gtr

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