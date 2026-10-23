IN EVIDENZA

Distretto manifatturiero del Nord rafforza l’alleanza con banche e industrie

Di

Ott 23, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Rafforzare la competitività del sistema produttivo e consolidare una visione condivisa delle politiche industriali nazionali ed europee: è questa la direzione in cui prosegue il percorso del Distretto manifatturiero unico del Nord. Dopo gli appuntamenti di Milano e Torino, le cinque Regioni – Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto – si sono riunite a Milano, in occasione del World Manufacturing Forum, per un terzo incontro che ha visto il coinvolgimento del sistema bancario e delle rappresentanze regionali industriali, con l’obiettivo di trasformare le esigenze delle imprese in proposte concrete per le politiche industriali. “Crediamo che la nostra collaborazione faccia passi avanti, la stiamo concretizzando, vogliamo che sia utile alle imprese e a tutto il Paese”, afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi.
f47/mgg/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Energia, Pasini “Costi insostenibili, necessario accelerare sulle rinnovabili”

Ott 23, 2026
IN EVIDENZA

L’arte accorcia le distanze, a Palermo il teatro per parlare di DAT

Ott 23, 2026
IN EVIDENZA

Lucca Comics & Games compie 60 anni

Ott 23, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Energia, Pasini “Costi insostenibili, necessario accelerare sulle rinnovabili”

Ott 23, 2026
IN EVIDENZA

Distretto manifatturiero del Nord rafforza l’alleanza con banche e industrie

Ott 23, 2026
IN EVIDENZA

L’arte accorcia le distanze, a Palermo il teatro per parlare di DAT

Ott 23, 2026
TOP NEWS

Aquileia e Guizhou, affinità nella tutela del patrimonio culturale

Ott 23, 2026