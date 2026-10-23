Energia, Pasini “Costi insostenibili, necessario accelerare sulle rinnovabili”





MILANO (ITALPRESS) – “Per il momento l’occupazione è ancora stabile, ma la situazione è insopportabile”. Così Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia, parlando a margine del World Manufacturing Forum 2026, a Milano. “Continuiamo a parlare di costi energetici, ma non si fa abbastanza né a livello europeo né a livello nazionale – ha sottolineato -. Servono interventi strutturali e su questo siamo completamente indietro. Abbiamo un piano sulle rinnovabili da sviluppare. Ne abbiamo parlato proprio in questi giorni al World Manufacturing Forum: bisogna spingere sulle rinnovabili, che possono consentirci di ridurre la dipendenza dal gas”, ha concluso.

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