La Vuelta parte da Torino, Cirio “Giornata meravigliosa”

Ago 23, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “E’ una giornata meravigliosa, basta viverla e sentire le tante lingue che si parlano perché lo scopo degli eventi internazionali è questo. Noi siamo la Regione d’Italia capofila, siamo quelli che ospitano i maggiori eventi sportivi di vertice: dalle Atp Finals di tennis alle gare di Coppa del Mondo di sci, il Giro d’Italia, il Tour de France e quest’anno anche la Vuelta”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione della partenza della Vuelta di Spagna che prende il via da Torino, annunciando anche che il Piemonte vuole ospitare i Mondiali di ciclismo “perché il Piemonte lo deve a Fausto Coppi, ma anche alla meraviglia delle sue montagne e dei suoi percorsi, oltre che di tutto quello che è il cicloturismo”.

La Vuelta ha preso il via dalla Reggia di Venaria a Torino

Vuelta, Ganna “Il mio obiettivo è divertirmi e fare divertire”

Giochi: il Tar Piemonte sospende il NO della Questura al subentro in una sala scommesse di Alessandria

