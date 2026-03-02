Iran, Salvini “L’Italia non è in guerra, non manderemo soldati”

MILANO (ITALPRESS) – “L’Italia non è in guerra con nessuno. Ha sempre affermato di non mandare truppe in Ucraina giustamente, e immagino non mandi truppe neanche in Iran. Un conto è sostenere l’alleanza dei paesi liberi e occidentali, un conto è inviare dei soldati in teatro di guerra, cosa che non è in programma”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo a palazzine Aler a Milano, alla domanda se l’Italia, come Francia e Regno Unito, intenda mandare forze in Medio Oriente per azioni difensive a protezione dei paesi del Golfo.

xh7/ads/mca2