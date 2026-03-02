Donare il sangue è doppiamente utile, ecco perché





MILANO (ITALPRESS) – Il sangue è un tessuto vitale insostituibile, un vero e proprio sistema di collegamento indispensabile alla vita: trasporta ossigeno e nutrienti, elimina le sostanze di scarto, difende dalle infezioni e contribuisce al mantenimento dell’equilibrio interno. È composto da una parte liquida, il plasma, e da una parte corpuscolata formata da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine: i globuli rossi contengono l’emoglobina, la proteina che consente il trasporto dell’ossigeno dai polmoni ai tessuti; i globuli bianchi sono le cellule del sistema immunitario che ci difendono dagli agenti esterni; le piastrine sono fondamentali nella coagulazione e permettono di arrestare le emorragie e cicatrizzare le ferite. Le trasfusioni di sangue sono indispensabili in molte situazioni cliniche, dagli interventi chirurgici complessi ai gravi traumi, fino a malattie croniche come alcune anemie. “I temi fondamentali sono due, ovvero la donazione di sangue vera e propria e la donazione di plasma: per la prima siamo certamente autosufficienti, per la seconda e per i prodotti derivanti dal plasma no; essere autosufficienti però non significa poter dormire sonni tranquilli, perché è una situazione che bisogna mantenere tutti i giorni”, ha dichiarato Oscar Bianchi, presidente nazionale di Avis, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

fsc/gsl