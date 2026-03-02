IN EVIDENZA

Donare il sangue è doppiamente utile, ecco perché

Di

Mar 2, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Il sangue è un tessuto vitale insostituibile, un vero e proprio sistema di collegamento indispensabile alla vita: trasporta ossigeno e nutrienti, elimina le sostanze di scarto, difende dalle infezioni e contribuisce al mantenimento dell’equilibrio interno. È composto da una parte liquida, il plasma, e da una parte corpuscolata formata da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine: i globuli rossi contengono l’emoglobina, la proteina che consente il trasporto dell’ossigeno dai polmoni ai tessuti; i globuli bianchi sono le cellule del sistema immunitario che ci difendono dagli agenti esterni; le piastrine sono fondamentali nella coagulazione e permettono di arrestare le emorragie e cicatrizzare le ferite. Le trasfusioni di sangue sono indispensabili in molte situazioni cliniche, dagli interventi chirurgici complessi ai gravi traumi, fino a malattie croniche come alcune anemie. “I temi fondamentali sono due, ovvero la donazione di sangue vera e propria e la donazione di plasma: per la prima siamo certamente autosufficienti, per la seconda e per i prodotti derivanti dal plasma no; essere autosufficienti però non significa poter dormire sonni tranquilli, perché è una situazione che bisogna mantenere tutti i giorni”, ha dichiarato Oscar Bianchi, presidente nazionale di Avis, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
fsc/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Chiara, palermitana a Dubai “Situazione tranquilla”

Mar 2, 2026
IN EVIDENZA

Boxe, De Carolis “In Nazionale tanti giovani bravi che devono maturare”

Mar 2, 2026
IN EVIDENZA

110 anni della Fpi, D’Ambrosi “Siamo la nobile arte, avanti così con forza”

Mar 2, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Nasce Kormed, il nuovo brand di Clariane Italia dedicato ai servizi sanitari

Mar 2, 2026
IN EVIDENZA

Chiara, palermitana a Dubai “Situazione tranquilla”

Mar 2, 2026
IN EVIDENZA

Boxe, De Carolis “In Nazionale tanti giovani bravi che devono maturare”

Mar 2, 2026
IN EVIDENZA

110 anni della Fpi, D’Ambrosi “Siamo la nobile arte, avanti così con forza”

Mar 2, 2026