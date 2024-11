Inps, Fava “Promuovere un welfare generativo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Alla presenza del presidente delParlamento Europeo, Roberta Metsola, si è tenuta la presentazione del XXIII Rapporto Annuale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Il presidente Gabriele Fava ha evidenziato il ruolo centrale dell’Istituto nel sistema di welfare italiano e ha annunciato la nuova strategia che l’INPS metterà in campo per affrontare le sfide del mercato del lavoro italiano e garantire la sostenibilità del sistema previdenziale. “Intendiamo rafforzare il ruolo dell’Istituto come hub delwelfare, promuovendo il passaggio ad un welfare generativo che personalizzi le prestazioni in base alle esigenze dei cittadini”, ha detto Fava.

