Ponte del 2 giugno, 15 milioni in viaggio

ROMA (ITALPRESS) – La Festa della Repubblica si rivela un forte motore economico per il comparto turistico: per il ponte del 2 giugno saranno 15 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio, il 92% dei quali collocherà in cima alla lista delle destinazioni preferite proprio il Belpaese. Secondo un’indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi, la spesa media per ciascun viaggiatore sarà di 470 euro, producendo un giro di affari di 7 miliardi. Riguardo alla tipologia della vacanza le località marine saranno quelle prese letteralmente d’assalto. Il 60% non varcherà i confini della propria regione di residenza. Per coloro che invece si recheranno all’estero, vincono le grandi capitali europee. L’alloggio vedrà un’affermazione della struttura alberghiera e del villaggi o turistico con il 24% della domanda. Seguono la casa di parenti o amici, i bed & breakfast, la casa di proprietà e il residence. Per Federalberghi “il fatto che 15 milioni di italiani si metteranno in movimento per godersi una seppur breve pausa legata alla Festa della Repubblica, sembra davvero sancire un ritorno al meglio del turismo italiano, con tante famiglie che riprendono il gusto di viaggiare assieme, magari anche optando per luoghi di prossimità, facilmente raggiungibili”.

