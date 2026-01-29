Innovazione, Tagliavanti “Maker Faire evento per interpretare il futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo alla 14esima edizione,una manifestazione che è cambiata negli anni perché quando si parla di futuro il futuro cambia e se cambia dobbiamo creare un evento in grado di interpretare il futuro prossimo”. Lo ha detto Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, a margine della presentazione della 14esima edizione di “Maker Faire”.
“Il futuro ci sta venendo avanti con grande rapidità, pensiamo soltanto all’intelligenza artificiale che è un’accelerazione che non si è mai vista nella storia dell’umanità – ha aggiunto Tagliavanti -, quindi Roma si deve far trovare pronta. Quando intendo Roma intendo le imprese e le istituzioni, i centri di ricerca, ma soprattutto i giovani che sono i protagonisti della nostra manifestazione. Solo se avremmo giovani qualificati per affrontare le trasformazioni tecnologiche, Roma avrà un suo futuro”.
“Il futuro ci sta venendo avanti con grande rapidità, pensiamo soltanto all’intelligenza artificiale che è un’accelerazione che non si è mai vista nella storia dell’umanità – ha aggiunto Tagliavanti -, quindi Roma si deve far trovare pronta. Quando intendo Roma intendo le imprese e le istituzioni, i centri di ricerca, ma soprattutto i giovani che sono i protagonisti della nostra manifestazione. Solo se avremmo giovani qualificati per affrontare le trasformazioni tecnologiche, Roma avrà un suo futuro”.
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