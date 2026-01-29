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Innovazione, Tagliavanti “Maker Faire evento per interpretare il futuro”

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Set 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Siamo alla 14esima edizione,una manifestazione che è cambiata negli anni perché quando si parla di futuro il futuro cambia e se cambia dobbiamo creare un evento in grado di interpretare il futuro prossimo”. Lo ha detto Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, a margine della presentazione della 14esima edizione di “Maker Faire”.
“Il futuro ci sta venendo avanti con grande rapidità, pensiamo soltanto all’intelligenza artificiale che è un’accelerazione che non si è mai vista nella storia dell’umanità – ha aggiunto Tagliavanti -, quindi Roma si deve far trovare pronta. Quando intendo Roma intendo le imprese e le istituzioni, i centri di ricerca, ma soprattutto i giovani che sono i protagonisti della nostra manifestazione. Solo se avremmo giovani qualificati per affrontare le trasformazioni tecnologiche, Roma avrà un suo futuro”.

xc3/sat/gsl

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