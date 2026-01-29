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Innovazione, Angelilli “Maker Faire grande occasione di confronto”

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Set 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Grande sostegno della Regione Lazio a Maker Faire perché si tratta di un grande evento dell’innovazione, del trasferimento tecnologico al servizio delle imprese, anche le più piccole, delle startup innovative, quindi è un’occasione straordinaria di confronto e di crescita per l’intero sistema”. Lo ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione, margine della presentazione della 14esima edizione di Maker Faire.

xc3/sat/gsl

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