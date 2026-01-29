Barachini “Berlusconi ha rinnovato la comunicazione politica, ci manca tanto”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il Presidente amava moltissimo Napoli, per cui è una bella cosa che venga festeggiato il suo novantesimo
compleanno qui, in quella che lui diceva essere la sua città natale, anche se poi era nato per sbaglio a Milano”. Lo ha dichiarato il sottosegretario all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini a margine dell’iniziativa organizzata da Forza Italia a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, in occasione dei 90 anni di Silvio Berlusconi. “Io – ha proseguito – ho seguito il Presidente Berlusconi come consigliere per la comunicazione devo dire che i suoi insegnamenti sono ancora oggi più attuali, del resto è stato uno dei primi politici a utilizzare Tiktok. Anche quando me lo disse la prima volta, anche avendo un mio iniziale scetticismo. Ha rinnovato la comunicazione politica, è stato capace di ascolto, di entrare nella vita dei cittadini con sintesi, con slogan efficaci che ancora oggi circolano sui social, nei meme, è sempre più vivo che mai e ci manca tanto, ma cerchiamo di renderlo orgoglioso con la nostra attività politica”.(ITALPRESS)
compleanno qui, in quella che lui diceva essere la sua città natale, anche se poi era nato per sbaglio a Milano”. Lo ha dichiarato il sottosegretario all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini a margine dell’iniziativa organizzata da Forza Italia a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, in occasione dei 90 anni di Silvio Berlusconi. “Io – ha proseguito – ho seguito il Presidente Berlusconi come consigliere per la comunicazione devo dire che i suoi insegnamenti sono ancora oggi più attuali, del resto è stato uno dei primi politici a utilizzare Tiktok. Anche quando me lo disse la prima volta, anche avendo un mio iniziale scetticismo. Ha rinnovato la comunicazione politica, è stato capace di ascolto, di entrare nella vita dei cittadini con sintesi, con slogan efficaci che ancora oggi circolano sui social, nei meme, è sempre più vivo che mai e ci manca tanto, ma cerchiamo di renderlo orgoglioso con la nostra attività politica”.(ITALPRESS)
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