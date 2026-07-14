Innovazione, Di Costanzo “Modello toscano Metis diventa riferimento nazionale”





PISA (ITALPRESS) – “Il modello toscano per l’innovazione digitale portato avanti da Metis Toscana insieme alla Regione Toscana, alle aziende sanitarie del territorio e anche dalle pubbliche amministrazioni del territorio è un modello importante anche sul livello nazionale. Il modello virtuoso che mixa capacità ingegneristiche e capacità digitali è un modello anche per il nazionale, quindi siamo felici di portare l’esperienza toscana in Assinter Italia”. Lo ha detto, a margine dell’incontro a Pisa tra i vertici di Metis Toscana e di Assinter Italia, il presidente di Metis Toscana Francesco Di Costanzo.

mgg/azn