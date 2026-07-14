IN EVIDENZA

Ue, Gambino “Passare da parole a fatti, più semplificazione e difesa confini”

Di

Lug 14, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Competitività, sicurezza e difesa dei valori comuni sono valori assolutamente condivisibili. Ma adesso bisogna passare dalle parole ai fatti. Bisogna semplificare il più possibile, dare linfa e importanza all’industria e alla competitività”. Lo ha dichiarato Alberico Gambino, eurodeputato di Fratelli d’Italia, commentando le priorità strategiche e le sfide future dell’Unione Europea, in particolare dei prossimi sei mesi in cui il Consiglio sarà guidato dalla Presidenza irlandese.
xf4/col3/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Benifei “Sospensione accordo Ue-Israele materia commerciale, voto a maggioranza”

Lug 14, 2026
IN EVIDENZA

Produzione industriale in calo a maggio

Lug 14, 2026
IN EVIDENZA

Sale il tasso sui mutui casa

Lug 14, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Benifei “Sospensione accordo Ue-Israele materia commerciale, voto a maggioranza”

Lug 14, 2026
IN EVIDENZA

Produzione industriale in calo a maggio

Lug 14, 2026
IN EVIDENZA

Sale il tasso sui mutui casa

Lug 14, 2026
IN EVIDENZA

Ue, Gambino “Passare da parole a fatti, più semplificazione e difesa confini”

Lug 14, 2026