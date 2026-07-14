Tg News – 14/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pesanti attacchi in Iran, Trump “Rispediti all’età della pietra”
– Il Cardinale Zuppi torna per la seconda volta in Ucraina
– Incendio in centro a Bruxelles, vittime e feriti
– ‘Ndrangheta, maxi operazione della Dda a Reggio Calabria
– Legge elettorale, Meloni “No al voto segreto”
– Rapporto Ue, in Italia l’età media più alta d’Europa
– Caldo attesi fino a 45° in Sardegna, Giovedì 15 bollini rossi
– Vinitaly and the City a Sibari, la Calabria conquista la scena nazionale
– Previsioni 3B Meteo 15 Luglio
/gtr
– Pesanti attacchi in Iran, Trump “Rispediti all’età della pietra”
– Il Cardinale Zuppi torna per la seconda volta in Ucraina
– Incendio in centro a Bruxelles, vittime e feriti
– ‘Ndrangheta, maxi operazione della Dda a Reggio Calabria
– Legge elettorale, Meloni “No al voto segreto”
– Rapporto Ue, in Italia l’età media più alta d’Europa
– Caldo attesi fino a 45° in Sardegna, Giovedì 15 bollini rossi
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– Previsioni 3B Meteo 15 Luglio
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