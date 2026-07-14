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Sale il tasso sui mutui casa

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Lug 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Torna a salire il costo dei nuovi mutui per l’acquisto della casa. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Banca d’Italia, a maggio il Taeg, l’indicatore che misura il costo complessivo del finanziamento includendo interessi, spese e commissioni, si è attestato al 3,96%, in leggero aumento rispetto ad aprile. Il dato evidenzia una fase ancora delicata per le famiglie che intendono accedere al credito immobiliare. In salita anche il costo dei nuovi prestiti alle imprese. A maggio il credito destinato alle società non finanziarie ha registrato un incremento rispetto al mese precedente, un andamento che potrebbe influenzare le scelte di investimento e la gestione della liquidità da parte delle aziende. Restano invece sostanzialmente stabili i rendimenti riconosciuti dalle banche sui depositi già esistenti.

gsl

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