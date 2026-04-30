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Incendio nella notte a Santa Croce Camerina, nessun coinvolto

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Apr 30, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Dalle 3,00 di stanotte, i vigili di fuoco di Ragusa, sono alle prese con un incendio, le cui cause non sono ancora state accertate, propagatosi all’interno dell’azienda Ortoimballaggi sulla Santa Croce Camerina-Comiso. Impegnati sette mezzi e una ventina di uomini dai distaccamenti di Santa Croce Camerina, Vittoria e da Ragusa. L’incendio, che ha coinvolto rapidamente i materiali in deposito, si è allargato a tutta la struttura e ha gravemente danneggiato i locali. I vigili del fuoco, che sono ancora sul sito, sono riusciti a evitare che bruciassero un autocarro ed una vettura. Sul posto anche unità dei carabinieri di Vittoria, Ragusa e Santa Croce.(ITALPRESS).

trl/gsl

Fonte: Vigili del Fuoco Ragusa

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