Mercoledì 30 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Carl Friedrich Gauss (1777-1855), Germania, scienziato.

fu ‘il più grande matematico della modernità’. Da bambino mostrò super-doti, tanto che il Duca di Brunswick ne finanziò gli studi. Nel 1795, all’Università di Gottinga, ottenne il primo grande risultato: dimostrò che un poligono regolare è costruibile con riga e compasso. Inventò l’aritmetica modulare e dimostrò la ‘legge di reciprocità quadratica’. Nella tesi dimostrò il teorema fondamentale dell’algebra e, qualche anno dopo, diede un contributo all’astronomia. Nel 1831 scoprì ‘il teorema del flusso’, e nel 1833, con l’amico Weber, costruì un ‘telegrafo elettromagnetico’. Inventò l’eliotropo, strumento con specchi per riflettere raggi solari a distanza. In suo onore fu chiamata ‘gauss’ l’unità di misura CGS (centimetro-grammo-secondo) per l’induzione elettromagnetica.