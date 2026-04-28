IN EVIDENZA

In Sicilia nasce Irca, Tamajo “Al fianco degli artigiani e del mondo produttivo”

Di

Apr 28, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Il governo Schifani e il mio assessorato hanno dato dimostrazione di voler fare le riforme e dare vita a un nuovo istituto che si occuperà di cooperazione e artigianato; in tutti questi anni siamo stati al fianco delle imprese artigiane e del mondo cooperativo, ora Irca sarà al fianco di chi vuole ottenere credito e di quelle attività del mondo produttivo siciliano che hanno bisogno di essere sostenute. Faremo un’attività di animazione territoriale per far comprendere a tutte le imprese il ruolo di quest’istituto e la presenza di risorse e fondi per accedere al credito”. Lo ha detto Edy Tamajo, assessore delle Attività produttive della Regione Siciliana, a margine dell’istituzione di Irca, il nuovo ente pubblico economico della Regione nato dalla fusione di Ircac e Crias. xd8/vbo/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sicurezza sul lavoro, Cgil, Flc e Inca premiano sette scuole italiane

Apr 28, 2026
IN EVIDENZA

Giansanti “Semplificazione e infrastrutture per rafforzare l’agricoltura”

Apr 28, 2026
IN EVIDENZA

Pif “Il cibo è cultura, se la Sicilia fosse più brutta ci sarebbe più impegno”

Apr 28, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Musetti si ferma agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid

Apr 28, 2026
TOP NEWS

Auto usate, nel 2025 Panda, 500 e Golf i modelli più cercati in Italia

Apr 28, 2026
TOP NEWS

Dfp, Bankitalia “Margini limitati più per contenere il debito che per regole Ue”

Apr 28, 2026
IN EVIDENZA

Sicurezza sul lavoro, Cgil, Flc e Inca premiano sette scuole italiane

Apr 28, 2026