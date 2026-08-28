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Imprese, Camisa “Sistema resiliente, ma servono misure strutturali”

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Ago 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “La nostra indagine congiunturale ha sicuramente dimostrato che è un periodo particolarmente complicato
in cui gli investimenti, i volumi, ma anche i fatturati hanno percentuali elevate di dati stabili o negativi. Detto questo, la
resilienza delle nostre aziende sta permettendo comunque al sistema industriale delle Pmi di andare in una direzione ancora
discretamente positiva”, ma “chiediamo al governo una sorta di Piano Marshall per le Pmi” e “di ritornare al credito di imposta: questo è necessario per poter fare investimenti e per agganciare la competizione”. Così il presidente di Confapi, Cristian Camisa, a margine della presentazione dell’indagine sulle piccole e medie imprese nel primo semestre 2026 a Roma.
(ITALPRESS)

col4/azn

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