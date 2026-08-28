Imprese, Camisa “Sistema resiliente, ma servono misure strutturali”

ROMA (ITALPRESS) – “La nostra indagine congiunturale ha sicuramente dimostrato che è un periodo particolarmente complicatoin cui gli investimenti, i volumi, ma anche i fatturati hanno percentuali elevate di dati stabili o negativi. Detto questo, laresilienza delle nostre aziende sta permettendo comunque al sistema industriale delle Pmi di andare in una direzione ancoradiscretamente positiva”, ma “chiediamo al governo una sorta di Piano Marshall per le Pmi” e “di ritornare al credito di imposta: questo è necessario per poter fare investimenti e per agganciare la competizione”. Così il presidente di Confapi, Cristian Camisa, a margine della presentazione dell’indagine sulle piccole e medie imprese nel primo semestre 2026 a Roma.(ITALPRESS)

col4/azn