Immigrazione, Ceccardi “Soddisfatti per approvazione lista Paesi terzi sicuri”

Feb 12, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “E’ un momento importante per il Parlamento europeo perché finalmente è approvata la lista dei Paesi terzi sicuri”. Lo afferma l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, commentando il via libera dell’Eurocamera al provvedimento durante la sessione plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo. “Esprimiamo massima soddisfazione per il lavoro svolto e per questo risultato per i cittadini italiani, per un’immigrazione regolare che dev’essere tutelata e per gli irregolari che devono essere espulsi e che non hanno diritto di stare in Europa e nel nostro Paese”.

