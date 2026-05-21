“Il valore dell’innovazione farmaceutica”, esperti a confronto in Senato

ROMA (ITALPRESS) – I progressi della biomedicina e lo sviluppo di farmaci innovativi stanno cambiando la prevenzione e la storia naturale di numerose malattie, ma la sfida resta trasformare il progresso scientifico in un beneficio realmente accessibile ai pazienti. È quanto emerso nel corso del convegno “Il valore dell’innovazione farmaceutica: personale, etico, sociale ed economico”, che si è svolto presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato. Tra i temi affrontati nel dibattito anche i nuovi farmaci oncologici, le terapie anti-infettive, il ruolo dei vaccini nella prevenzione, l’evoluzione della medicina personalizzata e le strategie per garantire equità nell’accesso alle cure e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

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