Economia Video

Torna a crescere l’evasione fiscale, di più al Sud

Di

Nov 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – L’economia sommersa italiana torna ai livelli precedenti alla crisi pandemica. I dati contenuti nell’ultima relazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativi al 2022, segnalano che l’evasione fiscale e contributiva è tornata a superare la fatidica soglia psicologica dei 100 miliardi. Un incremento di circa 3,5 miliardi rispetto al 2021 che chiude definitivamente la parentesi pandemica, la quale aveva temporaneamente compresso alcune attività in nero. Il fenomeno del lavoro nero si concentra in particolare nel Mezzogiorno. Nel dettaglio, l’evasione contributiva è stimata tra 8,4 e 11,6 miliardi, mentre le mancate entrate tributarie ammontano a circa 90 miliardi. In aumento le irregolarità legate a Irpef per imprese e autonomi, Irap, Iva e Ires. Anche il nero negli affitti torna a crescere: dopo il forte calo del biennio pandemico 2020-2021, le somme evase salgono a 875 milioni di euro, contro i 625 milioni dell’anno precedente.
sat/azn

Di

Articoli correlati

Economia Video

Al Sud più pensionati che lavoratori

Nov 10, 2025
Economia Sport

Stellantis sponsor di Milano-Cortina 26, Elkann: “Tributo allo sport e all’Italia”

Nov 10, 2025
Cucina Salute & Scienza Video

Dieta mediterranea, un modello da seguire

Nov 10, 2025

Ti sei perso...

Sport

Tennis, ATP Finals: Musetti perde al debutto contro Fritz, 6-3 6-4

Nov 10, 2025
Economia Video

Al Sud più pensionati che lavoratori

Nov 10, 2025
Economia Video

Torna a crescere l’evasione fiscale, di più al Sud

Nov 10, 2025
Economia Sport

Stellantis sponsor di Milano-Cortina 26, Elkann: “Tributo allo sport e all’Italia”

Nov 10, 2025