I fondi raccolti per Mario Di Cianni finanzieranno un progetto di ricerca dell’Ospedale di Alessandria

Un totale di 4.605 euro . E’ la somma raccolta dall’iniziativa per ricordare Mario Di Cianni , ‘Capo Mario’, fondatore degli Ultras 74 e SLO* dell’Alessandria Calcio , scomparso il 25 settembre scorso, andranno a beneficio dell’Ospedale cittadino.

All’iniziativa della famiglia hanno contribuito Alessandria Calcio, Ultras 74, L’Amico Fruttaio, Gradinata Nord, vari settori dello stadio ‘Moccagatta’, tifoserie ospiti, Club Noi di Valenza, colleghi e colleghe di Anna e Simona (moglie e figlia), amici e parenti tutti.

La raccolta servirà per finanziare un progetto dell’Anatomia Patologica, sezione biologia molecolare, dell’Ospedale ‘Santi Antonio e Biagio’ di Alessandria, per una o più borse di studio per figure completamente dedicate ad analisi genetico – molecolari specifiche per i tumori rari, che saranno intitolate a Capo Mario .

La famiglia Di Cianni ha già avviato tutte le procedure richieste per formalizzare la donazione per questa specifica azione: un bel modo per portare il nome di Mario, la sua passione, il suo amore per i Grigi, dal tappeto verde e dai gradoni dello stadio al campo della ricerca scientifica, per affrontare la partita della cura e della salute delle persone.

*SLO – Supporter Liaison Officer: persona all’interno di una società sportiva che funge da ponte tra la società stessa e i sostenitori del club.