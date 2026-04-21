IN EVIDENZA

Honorati Bianchi (Cdp) a Berlino “Nuovi strumenti per spingere l’export”

Di

Apr 21, 2026


BERLINO (ITALPRESS) – “Abbiamo illustrato i principali strumenti finanziari che mettiamo a disposizione delle aziende. L’export italiano è sempre più importante, quindi offriamo soluzioni di finanziamento rivolti a piccole, medie e grandi imprese”. Lo ha detto all’Italpress Riccardo Honorati Bianchi, Head of Support for National System Initiatives di CDP a margine dell’evento “Support for Italian Companies Operating in Germany – G2B Public-Private Partnership for Growth” presso l’ambasciata d’Italia a Berlino.
“Oltre a presentare gli strumenti di export finance e i finanziamenti a medio-lungo termine che Cassa Depositi e Prestiti offre per
supportare le imprese che vogliono espandersi all’estero, ho avuto anche l’opportunità di introdurre la piattaforma di business matching. Uno strumento di advisory che Cdp, insieme al Ministero degli Affari Esteri, a Siemens, a Sace, a ICE, a Confindustria, CNA, ha messo a disposizione a titolo gratuito per tutte le imprese italiane interessate a trovare nuove controparti in tutti i paesi più importanti per l’export italiano”.
col/mgg/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Design Week di Milano, Thorel “Chiesto a giovani designer la prossima Fiat”

Apr 21, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Verde urbano, Torino sempre più green

Apr 21, 2026
Costume & Società Curiosità IN EVIDENZA

Oggi, ‘Natale di Roma’, la Guardia di Finanza restituisce il Forte Aurelia alla capitale

Apr 21, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Honorati Bianchi (Cdp) a Berlino “Nuovi strumenti per spingere l’export”

Apr 21, 2026
TOP NEWS

MedOr e Luiss incontrano il presidente Ruto, Kenya strategico per il futuro

Apr 21, 2026
TOP NEWS

A EuroCucina Beko punta su AI, design e sostenibilità

Apr 21, 2026
TOP NEWS

Cina, si terrà ad agosto la seconda edizione dei World Humanoid Robot Games

Apr 21, 2026