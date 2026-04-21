Oggi, ‘Natale di Roma’, la Guardia di Finanza restituisce il Forte Aurelia alla capitale

In occasione del “Natale di Roma”, dopo una meticolosa opera di restauro e di riqualificazione, oggi è stato inaugurato il Forte Aurelia, uno dei 15 forti del campo trincerato, costruiti tra il 1877 e il 1891 per difendere la nuova Capitale d’Italia.

L’evento, condotto da Nancy Brilli, è iniziato alle 9:30 presso la Sala Ipogea del Forte, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di finanza, gen. Andrea De Gennaro, il ministro dell’Economia e delle Finanze, on. Giancarlo Giorgetti, il ministro della Cultura, dott. Alessandro Giuli, e il sindaco di Roma, prof. Roberto Gualtieri.

Al termine, nel piazzale esterno, è prevista la cerimonia solenne dell’Alzabandiera, accompagnata dalla Banda musicale della Guardia di finanza. Per l’intera giornata il Forte ha ospitato un’esposizione di veicoli storici e uniformi d’epoca.

Alla fine della cerimonia il Forte verrà ‘restituito’ alla Città di Roma.

Gen. Andrea De Gennaro