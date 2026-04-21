In occasione del “Natale di Roma”, dopo una meticolosa opera di restauro e di riqualificazione, oggi è stato inaugurato il Forte Aurelia, uno dei 15 forti del campo trincerato, costruiti tra il 1877 e il 1891 per difendere la nuova Capitale d’Italia.
L’evento, condotto da Nancy Brilli, è iniziato alle 9:30 presso la Sala Ipogea del Forte, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di finanza, gen. Andrea De Gennaro, il ministro dell’Economia e delle Finanze, on. Giancarlo Giorgetti, il ministro della Cultura, dott. Alessandro Giuli, e il sindaco di Roma, prof. Roberto Gualtieri.
Al termine, nel piazzale esterno, è prevista la cerimonia solenne dell’Alzabandiera, accompagnata dalla Banda musicale della Guardia di finanza. Per l’intera giornata il Forte ha ospitato un’esposizione di veicoli storici e uniformi d’epoca.
Alla fine della cerimonia il Forte verrà ‘restituito’ alla Città di Roma.
Oggi, ‘Natale di Roma’, la Guardia di Finanza restituisce il Forte Aurelia alla capitale
In occasione del “Natale di Roma”, dopo una meticolosa opera di restauro e di riqualificazione, oggi è stato inaugurato il Forte Aurelia, uno dei 15 forti del campo trincerato, costruiti tra il 1877 e il 1891 per difendere la nuova Capitale d’Italia.