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Governo, Ciriani “Stabilità dimostra solidità e credibilità internazionale”

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Set 4, 2026


BARI (ITALPRESS) – “Mai nessun governo era durato tanto quanto il governo Meloni, il primo governo guidato da una donna e anche il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità non è soltanto un dato statistico, ma è una dimostrazione di solidità, di credibilità e di grande reputazione sul piano internazionale”. Lo ha affermato a Bari il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a margine delle celebrazioni del giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. “C’è un profondo legame – ha aggiunto – nella storia della destra italiana con Bari e, naturalmente, il nome che ricorre spontaneamente è quello di Pinuccio Tatarella. Essere qui significa anche ribadire la vicinanza del nostro partito e del Governo al Sud, che dal punto di vista economico in questi anni è cresciuto, ed è cresciuto più del Nord, proprio grazie alle politiche di questo Governo: non politiche di assistenzialismo, ma di promozione delle imprese e delle attività industriali, artigianali e commerciali”.

xa2/mgg/mca3

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