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Glass is love, il vetro al centro della nuova sfida europea

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Set 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Glass is Love”: è il nuovo progetto lanciato dall’industria europea dei contenitori in vetro per rafforzare la scelta del vetro tra consumatori, aziende e filiera.
Promossa da FEVE, la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro, la nuova piattaforma parte oggi in 13 Paesi, tra cui l’Italia, con l’obiettivo di trasformare le caratteristiche del materiale in una scelta più consapevole.
Il messaggio è semplice: scegliere il vetro significa proteggere ciò che contiene, preservandone qualità, sapore e caratteristiche. Un materiale inerte e impermeabile, che non interagisce con il contenuto e garantisce una lunga conservazione, dalla passata di pomodoro agli alimenti per l’infanzia, fino a vino, profumi e medicinali.
Ma il progetto punta anche sulla sostenibilità: il vetro può essere riciclato all’infinito senza perdere qualità e può essere riutilizzato.
“Glass is Love” raccoglie l’eredità della campagna Friends of Glass e punta ora a unire consumatori e imprese attorno a una piattaforma europea comune.
Per FEVE, la sfida è trasformare le caratteristiche del vetro in una preferenza concreta, coinvolgendo l’intera filiera.
mgg/gtr/col

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