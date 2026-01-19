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Giustizia, nuova tappa a Patti per il progetto “Uffici di Prossimità”

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Set 19, 2026


PATTI (MESSINA) (ITALPRESS) – Avvicinare la giustizia ai cittadini e rendere più semplice l’accesso ai servizi giudiziari. È questo l’obiettivo degli Uffici di Prossimità, il progetto promosso dalla Regione Siciliana e dal Ministero della Giustizia e attuato da Formez, al centro dell’incontro “La giustizia più vicina ai cittadini”, che si è svolta nell’Aula Carmelo Pirri del Tribunale di Patti. Dopo Ragusa, è il secondo appuntamento del ciclo di incontri territoriali promosso con il supporto di Formez PA per presentare i nuovi punti di riferimento sul territorio.
mrc/gtr

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